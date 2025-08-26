  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı
Almanya ve Kanada kritik mineraller konusunda anlaştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada ile temel hammaddeler konusunda yeni bir anlaşma imzalayarak ekonomik işbirliklerini geliştireceğini duyurdu.

Başbakan Merz, Kanada Başbakanı Mark Carney ile başkent Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ticari bağları, yeni teknolojilerde işbirliğini ve savunma sanayisini geliştirmek istediklerini söyledi.

Merz, "Bugün bakanlarımız, hammadde sektöründe işbirliği konusunda ortak bir niyet bildirgesi imzalıyor. Bu, çok memnuniyetle karşıladığım ve tam olarak desteklediğim bir işbirliği. Ekonomilerimizi güçlendirme ve güvence altına alma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." dedi.

Kanada Başbakanı Carney ise artan küresel belirsizlikler ve jeopolitik değişimler döneminde istikrarı desteklemek için Kanada ve Almanya'nın kilit alanlarda işbirliklerini güçlendirdiğini söyledi.

Carney, "Ukrayna savaşı, Kovid-19 ve değişen küresel ticaret dinamiklerinin açığa çıkardığı en büyük zaaflardan biri, kritik metaller ve mineraller de dahil olmak üzere tedarik zincirlerimizdeki zaaflarımızdır. Almanya, özellikle Çin ve Rusya başta olmak üzere Çin'den bu konuda uzaklaşarak kaynakları çeşitlendiren lider ülkelerden oldu. Kanada, Almanya ve Avrupa için bu çeşitlendirmeyi hızlandırmada rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya, kritik mineral ithalatına büyük ölçüde bağımlı. Alman endüstrisi geçen yıl tedarikinin yüzde 65'ini Çin'den ithal etti.

