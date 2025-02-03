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Almanya ve Suudi Arabistan'dan "yeşil hidrojen ihracatı" anlaşması

Suudi Arabistan ve Almanya, 2030 yılına kadar Avrupa'ya yıllık 200 bin ton yeşil hidrojen ihracatına yönelik anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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Almanya ve Suudi Arabistan'dan "yeşil hidrojen ihracatı" anlaşması
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Alman kamu enerji şirketi SEFE tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi şirket ACWA Power ile SEFE arasında, Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya 2030'a kadar yıllık 200 bin ton yeşil hidrojen ihracatı için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman ile Almanya Maliye Bakanı Jorg Kukies de katıldı.

SEFE, Rus enerji şirketi Gazprom'un ülkedeki eski iştiraki Gazprom Germania'nın (Gazprom Almanya) kamulaştırılmasıyla kuruldu. Almanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yeni enerji kaynakları bulma arayışında hidrojen ithalatına ilişkin Brezilya ve Norveç ile de anlaşmalar imzalamıştı.

Almanya'nın hidrojen stratejisi

Hidrojen, büyük endüstriyel makinelere, ağır vasıtalara güç sağlamak ve ısıtma için en uygun, sıfır karbonlu yakıt olarak biliniyor.

Hidrojenden enerji üretimi konusunda detaylı bir stratejiye sahip olan Almanya, bunun uygulanması için ülke içinde ve uluslararası çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle yeşil hidrojeni önceliyor.

Hidrojen araştırmalarını ve diğer ülkelerden hidrojenin tedarikini yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı da hedefliyor.

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