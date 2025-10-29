  1. Ekonomim
Almanya, Yahudi soykırımından kurtulanlara 1 milyar Euro ödeme yapacak

Alman hükümetinin, dünya çapında Holokost mağdurlarının 2026'da evde bakım masrafları için 923,9 milyon Euro'luk rekor kaynak ayırmayı kabul ettiği bildirildi.

New York'ta faaliyet gösteren ve Yahudilerin Almanya'dan maddi tazminat talep eden kuruluşu Claims Conference tarafından yapılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Alman hükümetinin 2026 yılı için dünya çapındaki Yahudi soykırımı mağdurlarına yönelik mali yardımını 923,9 milyon Euro'ya çıkarmayı kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca, Holokost eğitim fonunun da 2029 yılına kadar uzatılarak toplam 175 milyon Euro'ya çıkarıldığı aktarıldı. Bunun yanında, daha önce Yahudi soykırımı mağdurlarına 2027’ye kadar yıllık olarak ödenmesi garanti edilen Zorluk Fonu Ek Ödemeleri, 2028'e kadar kişi başına 1450 Euro olarak uzatıldı. Bunun dünya genelinde 127 binden fazla Yahudi soykırımından kurtulanı etkilemesi bekleniyor.

Claims Conference'in Başkanı Gideon Taylor, evde bakım fonlarına yapılan bu tarihi artışın dünya çapında Yahudi soykırımından kurtulanların karmaşık ve artan ihtiyaçlarını yansıttığını savunarak, "Her yıl (Holokost'tan) kurtulanları hızla kaybediyoruz ancak hayatta kalanlar daha yaşlı, daha zayıf ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bütçe, her birine gençliklerinde ellerinden alınan onuru, yani yerinde yaşlanma fırsatını sağlamak açısından kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Claims Conference'a göre, yaklaşık 200 bin Yahudi soykırımı mağduru halen hayatta. Bunların çoğunun İsrail, ABD ve Avrupa'da yaşadığı tahmin ediliyor.

