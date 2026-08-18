Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi 15 yılın zirvesinde

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi açılış işlemlerinde yüzde 3,249'a yükselerek 15 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi tahvil faizlerindeki yükseliş, ABD Hazine tahvillerindeki satışlarla birlikte gerçekleşti.

Kamu harcamaları ve petrol fiyatları faizleri yukarı çekiyor

ABD'de artan kamu harcamalarının mali görünümü zorlaştıracağına ilişkin endişeler, uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı çeken temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Buna ek olarak ABD-İran çatışmasının çözümüne yönelik ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarını yüksek tutarken, bu durum enflasyon baskılarını da artırıyor.

Danske Bank'tan Filip Andersson, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normalleşmesine yönelik ilerlemenin durduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman'a yönelik askeri müdahale tehdidinin de tansiyonu artırdığını belirtti.

Almanya 2056 vadeli tahvil ihracını sürdürecek

Küresel tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen Almanya Finans Ajansı, Ağustos 2056 vadeli mevcut 30 yıllık tahvilin sendikasyon yöntemiyle ek ihracını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Commerzbank stratejistleri işlemin yaklaşık 3,5 milyar euro büyüklüğünde olmasını bekliyor.

İşlemin pazartesi günü duyurulması piyasalarda sürpriz olarak karşılandı. Euro Bölgesi'nde yaz sonrası ilk sendikasyon ihracını genellikle Finlandiya gerçekleştirirken, Almanya'nın 30 yıllık tahvil için bu hafta harekete geçmesi beklenenden erken bir adım oldu.

Commerzbank'tan Christoph Rieger, Almanya Finans Ajansı'nın 30 yıllık tahvilde bu hafta ek sendikasyon ihracı açıklayarak piyasayı şaşırttığını belirtti.

Tahvil piyasalarındaki son hareket, yüksek kamu borçlanması, petrol kaynaklı enflasyon baskıları ve jeopolitik risklerin Avrupa faizleri üzerinde de belirleyici olmaya başladığını gösteriyor.