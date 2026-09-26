Almanya'da 17 sentlik akaryakıt indirimi pompa fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak mı?

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Almanya'da akaryakıt fiyatlarına yönelik vergi adımı Meclis'ten geçti. Federal Meclis benzin ve motorinde litre başına 17 sente kadar indirim öngören geçici düzenlemeyi onayladı.

Düzenleme Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon tarafından hazırlandı. Amaç tüketici üzerindeki fiyat baskısını azaltmak olarak açıklandı. Düzenlemenin bütçeye maliyetinin 2,5 milyar Euro olması bekleniyor.

Vergi indirimi üç ay boyunca uygulanacak. Federal Meclis’ten geçen düzenleme nihai onay için Federal Konseye gönderildi. Tasarının burada da kabul edilmesi halinde indirim 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Koalisyonun hamlesi enflasyon baskısını hedef aldı

Berlin'de atılan adım doğrudan hanehalkı bütçesini hedefledi. Akaryakıt kalemi Almanya'da enflasyon sepetinde ağırlığı yüksek kalemler arasında yer alıyor. Pompa fiyatlarındaki yükseliş ulaştırma ve lojistik maliyetleri üzerinden zincirleme etki yaratıyor.

Merz liderliğindeki koalisyon bu kanalı kesmeyi amaçladı. Üç aylık indirim ile özellikle son çeyrekte fiyat baskısının yumuşatılması planlandı.

Üç aylık indirimin bütçe maliyeti öne çıktı

Düzenlemenin maliyeti 2,5 milyar Euro olarak hesaplandı. Bu tutar geçici vergi kaybı olarak bütçeye yansıyacak. Federal Maliye Bakanlığı açısından kısa vadeli bir açık artışı anlamına geliyor.

Buna karşın hükümet tarafı tüketim kanalından gelecek dolaylı toparlanmayı hesaba katıyor. Pompa fiyatlarındaki düşüşün harcanabilir geliri artırması ve iç talebi desteklemesi bekleniyor.

Pompa fiyatlarında kalıcılık tartışması başladı

İndirim 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi halinde doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Ancak uygulamanın üç ay ile sınırlı olması kalıcılık tartışmasını da beraberinde getirdi.

Piyasada asıl belirleyici unsur ham petrol fiyatları ve rafineri marjları olmayı sürdürüyor. Vergi indiriminin süresi dolduğunda fiyatların yeniden yukarı dönme riski bulunuyor. Bu nedenle adımın enflasyon üzerinde geçici bir rahatlama yaratması, kalıcı düşüş için ise enerji piyasasındaki volatilitenin belirleyici olması bekleniyor.