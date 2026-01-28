Almanya'da 2026-2027 büyüme tahminlerine revize
Alman hükümeti, uluslararası ticaretteki artan belirsizliğe işaret ederek 2026 ve 2027 için GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Ekonomi Bakanlığı'nın bugün yayınlanan yıllık ekonomi raporunda, 2026 büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,0'a indirirken, 2027 GSYH büyümes beklentisi de yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e çekildi.
Alman ekonomisinin 2025'te yüzde 0,2 büyüdüğü tahmin ediliyor.
Ekonomi Bakanlığı yayınlanan raporunda "Döngüsel toparlanma daha güçlü iç ivme tarafından desteklenirken, dışsal olumsuz rüzgarlar bir miktar hafifliyor" dedi.
Rapora göre 2026'da mali politika önlemlerinin tek başına GSYH büyümesine yaklaşık yüzde 1'lik katkıda bulunması bekleniyor.