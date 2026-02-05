Almanya’da aralık ayında sanayi siparişleri sürpriz artış gösterdi

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre yeni siparişler kasım ayındaki yüzde 5,7’lik yükselişin ardından aralıkta yüzde 7,8 arttı. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler ise yüzde 1,3’lük düşüş bekliyordu. Böylece siparişler üst üste dördüncü ayda da artış göstermiş oldu.

Son çeyrekte siparişler üçüncü çeyreğe göre yüzde 9,5 yükseldi. Artışın büyük bölümü 50 milyon euro üzerindeki büyük ölçekli siparişlerden kaynaklandı. Bu siparişler hariç tutulduğunda artış yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

En güçlü yükseliş metal ve makinede oldu

En güçlü yükselişler, aylık yüzde 30,2 artışla metal ürünleri imalatında ve yüzde 11,5 artışla makine ve ekipman üretiminde görüldü. Elektrikli ekipman üretimi yüzde 9,8, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler yüzde 5,7 artış kaydetti. Buna karşın otomotiv sektöründe yeni siparişler yüzde 6,3 geriledi. Uçak, gemi ve askeri araçları kapsayan diğer ulaşım ekipmanlarında siparişler aylık yüzde 18,7 düştü.

Sektörel olarak bakıldığında, sermaye malları siparişleri aralıkta yüzde 10,5 artarken, ara mallarında yüzde 5,7 yükseliş görüldü, tüketim mallarında ise yüzde 5,3 düşüş yaşandı. Yurt içi siparişler yüzde 10,7 artarken, dış siparişler yüzde 5,6 yükseldi. Euro Bölgesi’nden gelen siparişler yüzde 0,6 azalırken, bölge dışından gelen siparişler yüzde 9,7 arttı.