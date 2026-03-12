Almanya’da büyüme tahminleri aşağı çekildi

Ifo ve Kiel Enstitüsü, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin bu yıl %0,8 büyüyeceğini öngördü. Önceki tahmin %1,0 seviyesindeydi.

Ifo ekonomisti Timo Wollmershaeuser, petrol ve doğalgaz fiyatlarının birkaç hafta içinde gerilemesi halinde enflasyonun %2,5’in altında kalacağını, fiyatların yüksek seyretmesi durumunda ise enflasyonun %3’e yaklaşabileceğini ve büyümenin %0,6’ya düşebileceğini belirtti.

2027 için Ifo, enerji fiyatlarının düşmesi halinde büyümenin %1,2 olacağını, fiyatların yüksek kalması halinde ise %0,8’e gerileyeceğini öngörüyor. Kiel Enstitüsü ise 2027’de %1,4 büyüme bekliyor. RWI Leibniz Enstitüsü de tahminlerini 2026 için %0,9’a, 2027 için %1,2’ye indirdi.

Almanya ekonomisi 2025’te üç yıllık resesyonu geride bırakarak büyüme kaydetmişti. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı ve savunma harcamalarını içeren mali teşvik programı toparlanmada belirleyici rol oynadı. Enstitüler, toparlanmanın ihracattan çok iç talep ve kamu harcamalarıyla destekleneceğini vurguluyor.

Kiel Enstitüsü’nün tahminine göre, yüksek bütçe açıklarıyla finanse edilen teşvikler olmasa toparlanma kendi başına sürdürülebilir bir ivme kazanamayacaktı.