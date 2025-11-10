Almanya'da dev savunma yatırımı

Almanya'da federal hükümet, savunma modernizasyonu çerçevesinde Airbus’tan savaş helikopterleri ve Hensoldt’tan gece görüş cihazları dahil olmak üzere 3 milyar euroyu aşan savunma ekipmanı satın almayı planladığını açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre, parlamentonun bu hafta kapalı oturumda oylayacağı projeler arasında 1 milyar euro değerinde 20 hafif savaş helikopteri alımını içeren Airbus sözleşmesi yer alıyor. Ayrıca Hensoldt AG ve Theon International’dan yaklaşık 1 milyar euro değerinde 100.000 gece görüş cihazı temini planlanıyor.

Savunma Bakanlığı, Diehl’den IRIS-T SLM hava savunma füzeleri alımı için de 1,2 milyar euroluk onay talep ediyor.

Önceki Başbakan Olaf Scholz, 2022’deki Bundestag konuşmasında "Zeitenwende" (dönüm noktası) ilan ederek savunma harcamalarının artırılması ve Almanya’nın savunma politikasının yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.