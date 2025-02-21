Almanya'da ekonomik aktivite hafif hızlandı

PMI anketi, ilk çeyreğin ortasında hizmet sektöründeki faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesinin, dokuz ayın en yavaş düşüşünü kaydeden imalat üretimindeki düşüşün etkisinin azalmasıyla aynı döneme denk geldiğini gösterdi.

Bu arada Euro bölgesinin en büyük ekonomisinde istihdam, mal üreten sektördeki iş kayıplarının hizmet firmalarındaki artan işgücü sayısını dengelemesiyle mütevazı bir düşüş ortaya koydu.

HCOB Flash Almanya Bileşik PMI Üretim Endeksi, ocak ayındaki 50,5 seviyesinden şubat ayında 51,0 seviyesine yükseldi.

Mütevazı büyüme oranı, iş faaliyetlerinin art arda üç ay boyunca yükseldiği hizmet sektöründeki sürekli artıştan kaynaklandı. Ancak hizmet sektöründeki genişleme oranı ılımlı seyretmiş ve bir önceki aya göre hafif bir düşüş gösterdi (endeks 52.2).

İmalat sanayi özel sektörün performansı üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, fabrika üretiminin geçen yılın mayıs ayından bu yana en yavaş daralma oranını kaydetmesiyle (endeks 48,5) genel büyüme üzerindeki etkisi azaldı.

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, "Genel olarak, ekonomi en azından yılın ilk iki ayı için yeniden büyüme patikasına girmiş görünüyor. PMI ve diğer verileri dikkate alan GSYH tahminimize göre, imalat sanayinin büyüme üzerindeki etkisi azalmakta ve hizmetlerdeki büyüme bunu telafi etmektedir. İleriye baktığımızda, havanın büyük kısmı yeni seçilecek hükümetin istikrar sinyali verme ve cesur önlemler alma kabiliyetine bağlı olacak” dedi.