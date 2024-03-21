Almanya'da ekonomik aktivitedeki daralmada hafifleme sinyali

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB Almanya Flash Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat ayındaki 46,3 seviyesinden Mart ayında 47,4'e yükseldi. Ekonomistler ise bileşik PMI'nın 47,0'a yükselmeni bekliyorlardı.

Hamburg Commercial Bank'ın baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Genel olarak Almanya şu anda teknik bir resesyonun eşiğinde sallanıyor" dedi.

Bileşik PMI endeksindeki artış temel olarak hizmet sektöründeki iş faaliyetlerinin neredeyse istikrara kavuşmasından kaynaklandı ve ilgili endeks Şubat ayındaki 48,3 seviyesinden 49,8'e yükselerek 48,8 olan tahminlerin üzerine çıktı.

Ancak, imalat PMI endeksi Şubat ayındaki 42,5 seviyesinden Mart ayında 41,6'ya gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Ekonomistlerin beklentisi 43,1 seviyesindeydi.

De la Rubia, "İmalat sektörü 2024 yılının ilk çeyreğini, bir önceki ayın sıkıntılarını yansıtan endişe verici bir daralma oranıyla kapattı" dedi.

İmalat sektöründeki zorluklara rağmen, gelecekteki faaliyetlere yönelik genel iş güveni istikrarlı bir şekilde iyileşmeye devam ederek yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak, daha iyimser bir görünüme rağmen, son anket verileri istihdamda hafif de olsa yeni bir düşüş olduğunu gösterdi.