Almanya'da ekonomik güven endeksi geriledi

Wall Street Journal'ın anketine göre, ZEW Ekonomik Duyarlılık Göstergesi Temmuz ayına kıyasla 18,0 puan düşerek 34,7'ye geriledi ve ekonomistlerin 38,0 olan tahminlerinin oldukça altında kaldı.

Bankalar, sigortacılar ve işletmelerden 182 analistle yapılan ankete göre endeks, son aylarda dirençli sanayi üretimi, devam eden ECB faiz indirimleri ve Almanya'nın yeni hükümeti yönetimindeki siyasi istikrar nedeniyle yükseliyordu. Ancak, 2. çeyrek GSYH verilerinin hafif bir daralma göstermesi ve mütevazı bir büyüme bekleyen piyasaları şaşırtmasının ardından duyarlılık tersine döndü.

ZEW Başkanı Achim Wambach, özellikle kimya, ilaç, makine mühendisliği ve metal gibi ihracat odaklı kilit sektörlerde kötümserliğin arttığına dikkat çekti. Bu sektörler, piyasaların yetersiz bulduğu son AB-ABD ticaret anlaşmasına rağmen, mevcut veya tehdit altındaki ABD gümrük tarifelerinin artan baskısıyla karşı karşıya.

Rapor, küresel ticaret gerilimleri ve yurtiçindeki zayıflık nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisi için daha kırılgan bir görünüme işaret ediyor.