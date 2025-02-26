Almanya'da ekonomik kötümserlik hükümete yansıyor

Almanya'da tüketici güveni düşmeye devam ederek ülkenin yeni hükümetinin karşı karşıya olduğu kalıcı ekonomik kötümserliği yansıttı.

GfK ve Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından hazırlanan tüketici iklimi endeksi, şubat ayındaki eksi 22,6'dan mart ayında eksi 24,7'ye düşerek son aylardaki ikinci düşüşünü yaşadı. Ekonomistler ise mart ayı için hafif bir iyileşme bekliyordu.

NIM tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Tüketici iklimi geçen yılın ortasından bu yana düşük bir seviyede durgunlaşıyor. Tüketiciler arasında hala büyük bir belirsizlik ve planlama güvenliği eksikliği var” dedi.

Buerkl, “Parlamento seçimlerinin ardından yeni federal hükümetin hızlı bir şekilde kurulması ve bu yılın bütçesinin hızla onaylanması hem şirketlere hem de özel hane halklarına planlama konusunda daha fazla kesinlik sağlayacaktır” diye ekledi.

Ancak GSYH'nin iki yıl üst üste daralmasının ardından ekonomik beklentiler zayıf kalmaya devam ediyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel salı günü yaptığı açıklamada, 2025'te üst üste üçüncü yıl büyüme olmayacağını göz ardı edemeyeceğini söyledi.