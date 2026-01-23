Almanya’da ekonomiyi hizmetler sürükledi: İstihdamda tarihi düşüş!

HCOB Flash Almanya PMI verilerine göre, ocak ayında özel sektörde iş faaliyetlerindeki büyüme hızlandı. 12-21 Ocak tarihleri arasında derlenen verilere göre, HCOB Flash Almanya Bileşik PMI Üretim Endeksi aralık ayındaki 51,3 seviyesinden 52,5’e yükselerek son üç ayın en yüksek değerine ulaştı.

İmalat toparlandı

Hizmetler sektörü büyümenin ana sürükleyicisi olurken, Hizmetler PMI İş Faaliyeti Endeksi 52,7’den 53,3’e çıkarak üç ayın zirvesini gördü. İmalat sektöründe üretim, aralık ayında 48,3 olan endeksin ocakta 50,5’e yükselmesiyle yeniden, sınırlı da olsa, büyüme bölgesine geçti. İmalat PMI ise 47,0’den 48,7’ye yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni siparişlerde sınırlı toparlanma

Yeni siparişler ocak ayında son dört ayda üçüncü kez artış gösterdi. Artış ağırlıklı olarak hizmetler sektöründen kaynaklanırken, imalat tarafında önceki iki aydaki düşüşlerin ardından sınırlı bir toparlanma kaydedildi. Yurt dışından gelen yeni işler ise hizmetlerdeki artış ve imalattaki düşüş hızının yavaşlamasıyla dengeye yaklaştı.

İstihdamda 2009’dan bu yana en sert düşüş

Buna karşın istihdam koşulları belirgin şekilde bozuldu. Pandemi dönemi hariç tutulduğunda, toplam istihdam Kasım 2009’dan bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti. Gerileme imalat sektöründe sürerken, hizmetler sektöründeki istihdam azalması son beş buçuk yılın en sert düşüşü olarak kayda geçti.

Enflasyonist baskılar ve beklentiler yükseldi

Ocak ayında girdi maliyetleri yaklaşık üç yılın en hızlı artışını gösterirken, çıktı fiyatlarındaki artış Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı dönemde iş dünyasının önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentileri de yükselerek Şubat 2022’den bu yana en olumlu düzeye çıktı.

Rubia: Yıla iyi bir başlangıç

Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, verilerin yıla genel olarak iyi bir başlangıca işaret ettiğini belirterek, imalat sektörü üretimi ve yeni siparişlerin sınırlı da olsa yeniden büyümeye döndüğünü söyledi. Rubia, hizmetler sektöründeki daha güçlü toparlanmanın ise daha cesaret verici olduğunu vurguladı.

Buna karşın Rubia, istihdam cephesinde farklı bir tabloya dikkat çekti. Hizmet şirketlerinin ocak ayında işgücünü önemli ölçüde azalttığını belirten Rubia, bunun talep zayıflığından ziyade verimlilik odaklı önlemleri yansıtıyor olabileceğini ifade etti. İmalat sektöründeki işten çıkarmaların ise 2023 ortasından bu yana aralıksız sürdüğünü kaydederek, bu durumun yapısal bir sorun olup olmadığına yönelik tartışmalara işaret etti.