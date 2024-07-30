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Almanya'da enflasyon beklentileri aştı

Almanya'da yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2,3 ile beklentileri aştı.

Haber Merkezi
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Almanya'da enflasyon beklentileri aştı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin temmuz ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,3 olarak hesaplandı. Beklenti, enflasyonun yüzde 2,2 ile yatay seyredeceği yönündeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan yıllık enflasyon ise temmuzda yüzde 2,9 oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 0,1 daraldı.

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