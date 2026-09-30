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Almanya’da enflasyon beklentileri aştı

Almanya’da öncü verilere göre enflasyon eylülde piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,3’e yükseldi.

Haber Merkezi
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Almanya’da enflasyon beklentileri aştı
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Almanya’da öncü verilere göre tüketici fiyatları eylülde beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, piyasa beklentisi yüzde 0,5 seviyesindeydi.

Yıllık TÜFE artışı ise yüzde 3,3 ile yüzde 3,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

AB uyumlu enflasyon da beklentiyi aştı

Avrupa Birliği (AB) uyumlu TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 0,5 seviyesindeydi.

AB uyumlu TÜFE yıllık bazda da yüzde 3,3 artarak yüzde 3,2 olan piyasa beklentisini aştı.