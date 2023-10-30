Almanya'da enflasyon beklentilerin altında geldi

Destatis'in verilerine göre, Almanya'da tüketici fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. Beklenti yüzde 4 artış olacağı yönündeydi.

Fiyatlar bir önceki aya göre ise değişim göstermedi. Fiyatların yüzde 0,2 artmaları bekleniyordu.

AB uyumlu TÜFE ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken yıllık yüzde 3,0 arttı. Beklenti, fiyatların aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3-3,4 artacağı yönündeydi.

Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 4,3 olmuştu.