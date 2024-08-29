Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre, temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 1,9'a geriledi.

Almanya'da gerileyen enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde oldu.

Ekonomistler ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 2,1 olmasını bekliyordu.

Enflasyon oranı aylık bazda 0,1 düşerken, AB uyumlu TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü. AB uyumlu TÜFE temmuzda yıllık yüzde 2,6 olurken, ağustosta yüzde 2’ye geriledi.

Enflasyondaki düşüşün büyük bir kısmı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 daha düşük olan enerji fiyatlarından kaynaklandı. Daha değişken olan enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise ağustos ayında yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e geriledi.

Geçen yıl enflasyonda en büyük belirleyici olan gıda enflasyonu, ağustosta geçen yıla göre yüzde 1,5 artarken, enerji ürünleri yüzde 5,1 düştü.

Ekonomistler, enerji fiyatlarının tekrar yükselişe geçerek bu yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonda mütevazı bir toparlanmaya yol açmasını bekliyor.

Enflasyon ECB'nin hedefinin altında

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı, bölgenin enflasyon eğilimi açısından önemli görülürken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyordu.

Ifo'nun tahminleri isabetli olurken, Almanya'da enflasyon oranı ağustosta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 hedefinin altına indi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı 2022 sonbaharında Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle yüzde 10 üzerinde rekor seviyeye ulaşmıştı. Sonrasında ECB, Eylül 2023'e kadar temel faiz oranlarını üst üste 10 kez artırmış, 6 Haziran 2024’te 5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Bankanın refinansman faizi yüzde 4,25, mevduat faizi yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizi yüzde 4,50'de bulunurken, ECB’nin eylülde de faiz indirimi yapması olası bir senaryo olarak görülüyor.