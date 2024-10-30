Almanya'da enflasyon ekim ayında beklentileri aştı
Almanya’da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı. Yüzde 1,8 olan beklentilere karşın Almanya’nın yıllık enflasyonu yüzde 2,4 oldu.
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Almanya Federal istatistik ofisinden alınan öncü verilere göre, Almanya'da enflasyon ekim ayında beklenenden daha fazla artarak yüzde 2,4'e yükseldi. Beklenti yüzde 1,8 seviyesindeydi.
Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 artarak yüzde 0,2 beklentisini aştı.
Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artışla yüzde 0,2 beklentisini aştı.
Yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı. Beklenti yüzde 2,1 seviyesindeydi.
Küresel Ekonomi