Almanya'da enflasyon geriledi

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 2,9 olan artış hızının yüzde 2,6'ya gerileyeceği yönündeydi.

Avrupa Birliği(AB) üyeleriyle karşılaştırılmak üzere uyumlaştırılmış tüketici fiyatları artışı yüzde 2,7 oldu. Analistler bir önceki ay yüzde 3,1 olan AB uyumlu tüketici fiyatlarının yüzde 2,7 olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Aylık bazda tüketici fiyat artışı yüzde 0,4 olurken, AB uyumlu artış yüzde 0,6 olarak belirlendi. Beklentiler sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,6 artış olacağı şeklindeydi.