Almanya'da enflasyon geriledi: Son üç yılın en düşük seviyesinde

Uyumlaştırılmış enflasyon verilerine göre, Almanya'nın Ağustos ayında yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 2'ye geriledi.

Böylece, enflasyon oranı Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Veriler farklı AB ülkeleri arasında karşılaştırma yapmak için ayarlanırken, uyumlaştırılmamış yıllık rakam yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Uyumlaştırılmış enflasyon oranı Ağustos ayında aylık bazda yüzde eksi 0,2 olurken, uyumlaştırılmamış rakam yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.