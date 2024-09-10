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Almanya'da enflasyon geriledi: Son üç yılın en düşük seviyesinde

Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi beklentilerini arttırdı.

Haber Merkezi
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Almanya'da enflasyon geriledi: Son üç yılın en düşük seviyesinde
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Uyumlaştırılmış enflasyon verilerine göre, Almanya'nın Ağustos ayında yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 2'ye geriledi.

Böylece, enflasyon oranı Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Veriler farklı AB ülkeleri arasında karşılaştırma yapmak için ayarlanırken, uyumlaştırılmamış yıllık rakam yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Uyumlaştırılmış enflasyon oranı Ağustos ayında aylık bazda yüzde eksi 0,2 olurken, uyumlaştırılmamış rakam yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.

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