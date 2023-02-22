Almanya'da enflasyon hafif yükseldi

Destatis tarafından yayımlanan Ocak ayı verilerine göre Almanya'da enflasyon yıllık yüzde 8,7 oldu. Aylık olarak ise fiyatlar genel seviyesi yüzde 1 yükseldi. Gelen veriler hem yıllık hem de aylık olarak beklentiye paralel gerçekleşti.

Raporda enflasyona dair "Özellikle enerji ve gıda fiyatları , Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde artmış ve enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Savaş ve kriz durumu nedeniyle, teslimat darboğazları ve ekonomik sürecin üst aşamalarındaki fiyat hareketleri de enflasyon oranını etkilemekte ve bu da diğer mal ve hizmetler için fiyat artışlarına neden olmaktadır.

Federal Hükümetin üçüncü yardım paketinin bir parçası olarak, enflasyonu düşürmek için önlemler alındı. Bu tüketici fiyat endeksine de yansımıştır. "yorumunu yapan Destatis, fiyatların yükselişinin sebebini Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olarak gösterdi.