Almanya'da enflasyon kasımda yavaşladı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı. Ülkede ekim ayında yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, kasımda 3,2 seviyesine indi. Beklenti, enflasyonun kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Kasımda yüzde 3,2'ye düşen yıllık enflasyon böylece Haziran 2021'den beri en düşük seviyesini gördü.

Almanya'da gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

Geçen ay ülkede çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4,3 olmuştu.

Kasımda enerji fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 4,5'lik düşüş enflasyon oranının düşüşünde etkili oldu.



Kasımda, geçen yıl enerji fiyatlarının çok yüksek seviyede olmasından kaynaklanan baz etkisinin yanında, gıda fiyatlarının yüzde 5,5 ile önceki aylardaki kadar artış göstermemesi de enflasyonun düşmesinde etkili oldu.