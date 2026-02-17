Almanya’da enflasyon ocak ayında hızlandı

Aralık 2025’te yüzde 1,8 olan yıllık artış, yeni yılın ilk ayında yeniden ivme kazandı. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

AB uyumlu tüketici fiyat endeksi de yıllık yüzde 2,1 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Böylece hem ulusal hem de AB uyumlu veriler, öncü rakamları teyit etti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yılın başında genel tüketici fiyatlarındaki artış yoğunlaştı. Özellikle gıda fiyatları ocak ayında önceki aylara kıyasla daha fazla arttı. Hizmet fiyatlarındaki yükseliş de enflasyonu yukarı çekmeye devam etti" dedi.

Gıda fiyatları Ocak’ta yıllık yüzde 2,1 artarak Aralık’taki yüzde 0,8’lik artışın üzerine çıktı. Çikolata dahil şekerleme ürünlerinde yüzde 21’e varan artış dikkat çekerken, et ve et ürünleri yüzde 4,9, meyve fiyatları yüzde 6,1 yükseldi. Buna karşılık tereyağı ve zeytinyağı dahil katı ve sıvı yağlarda sert düşüşler görüldü.

Enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi. Elektrik fiyatlarındaki düşüş ve bazı vergi düzenlemeleri hanehalkı enerji maliyetlerini aşağı çekerken, motor yakıtları yüzde 0,5 arttı.

Enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,5 ile manşet oranın üzerinde kaldı.