Almanya’da enflasyon sabit kaldı, enflasyon dalgası sona erdi

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı ön verilere göre, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Haziran ayında da aynı seviyede ölçülen enflasyon, böylece ECB’nin “fiyat istikrarı” hedefiyle uyumlu seyrini sürdürdü.

Son olarak Ekim 2024’te bu kadar düşük bir enflasyon oranı kaydedilmişti. Ekonomistler ise enflasyonun biraz daha düşük olmasını bekliyordu.

Enflasyon tüketicinin zihninden siliniyor

Eonomist Ulrich Kater, “Enflasyon konusu tüketicilerin zihninden yavaş yavaş siliniyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan enflasyon dalgası sona erdi” açıklamasını yaptı.

Hans-Böckler Vakfı'na bağlı IMK Enstitüsü’nden Silke Tober, “Bu durum piyasalar ve hane halkı için oldukça rahatlatıcı” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda belirsizlik halen yüksek

Ekonomist İsmail Akpınar ise, Almanya’da Temmuz ayında enflasyonun yüzde 2,0 seviyesinde kalmasının ilk bakışta olumlu görünse de aldatıcı olabileceğini belirtti. Hizmet sektöründeki fiyat baskılarının azalmış olmasına rağmen gıda fiyatlarında tekrar artış yaşandığını ve bunun dar gelirli haneleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vermesinin, para politikasındaki kırılgan dengeyi gösterdiğini söyledi. Akpınar’a göre yüzde 2,0’lık enflasyon oranı sürdürülebilir fiyat istikrarı için yeterli güvence sağlamıyor, zira belirsizlikler özellikle jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar hâlen yüksek.

Enerji ucuzladı, gıda fiyatları arttı

Enflasyon oranını etkileyen ana unsurlardan biri olan enerji fiyatları, Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında düştü. Öte yandan gıda fiyatlarında yüzde 2,2’lik bir artış görüldü.

Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, ekonomistler için enflasyon eğilimlerini daha net görmek açısından önemli kabul ediliyor.