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Almanya'da enflasyon sürpriz yaptı

Almanya'da mayıs ayında enflasyon, yıllık bazda yüzde 6,1 oranında gerçekleşirken; veri ekonomistlerin beklentilerinin altında geldi.

Haber Merkezi
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Mayıs ayında Almanya'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü. Yıllık bazda artış oranı yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,2 artmasını, yıllık artışın yüzde 6,5 olmasını bekliyorlardı.

Destatis verilerine göre AB uyumlu TÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü, yıllık yüzde 6,3 olarak gerçekleşti.

AB uyumlu enflasyonun Mayıs ayında yıllık yüzde 6,8 olacağı öngörülüyordu.

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