Almanya'da enflasyon tüketici güvenine olumsuz yansıyor

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, temmuzda revize edilerek bu ay için eksi 24,6 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, eylül için 0,9 puanlık azalışla eksi 25,5'e düştüğü belirtildi. Beklenti, endeksin eksi 24,3 yükselmesi yönündeydi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninin bu yıl sürdürülebilir bir şekilde toparlanma şansının giderek azaldığı öngörüsünde bulunarak " Özellikle gıda ve enerjide ısrarla yüksek enflasyon oranları, şu anda tüketici güvenini baskılıyor.” ifadesini kullandı.

Buerkl, tüketici güveninin şu anda ne yukarı ne de aşağı doğru net bir eğilim göstermediğini, genel olarak çok düşük bir seviyede kaldığını belirterek, özel tüketimin bu yıl Alman ekonomisine olumlu bir katkısı olmayacağını, aksine, Almanya'nın büyüme beklentileri üzerinde yük oluşturacağını vurguladı.

GfK araştırmacıları, ağustosta söz konusu ankete katılanların artan gıda ve enerji fiyatlarının insanların satın alma gücünü olumsuz etkilediğinden daha düşük gelir beklentisine sahip olduğunu da ortaya koydu.

GfK'ya göre keskin şekilde artan fiyatların yanı sıra iş kayıplarına ilişkin yükselen endişeler tüketici güvenini olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, Almanya ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizler, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin daha fazla büyümesini zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni ağustosta art arda dördüncü kez daha da kötüleşmişti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Almanya İş Anketi sonuçlarına göre, ülkede geçen ay 87,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki keskin kötüleşmenin etkisiyle ağustosta 85,7 puana inerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşımıştı.