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Almanya’da enflasyon üretimden tüketime kaydı

Almanya'da fiyat baskısı üretici kesiminde azalırken, tüketici kesiminde artıyor.

Haber Merkezi
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Almanya’da enflasyon üretimden tüketime kaydı
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Almanya'da daha az üretici fiyatlarını artırmayı planlarken, tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcıları daha sık artırmak istiyor.

ifo'nun Tahminler Başkanı Timo Wollmershäuser, "Bu nedenle enflasyon oranının önümüzdeki aylarda yaklaşık yüzde 2,5 seviyesinde olması bekleniyor; dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hedefinin üzerinde" diyor.

Ekonominin tamamı için ifo fiyat beklentileri endeksi ocak ayında aralık ayındaki 19,7 puandan 19,6 puana düştü.

Üretim sektöründe fiyat beklentileri aralık ayındaki 6,9 puandan 6,6 puana geriledi. Bunun başlıca nedeni önümüzdeki aylarda fiyatlarını giderek daha fazla düşürmek isteyen enerji yoğun sanayi sektörleri oldu. İnşaatta fiyat beklentileri aralık ayındaki -0,9 puandan 0,5 puana yükseldi; dolayısıyla fiyatlarını düşürmek yerine yükseltmek isteyen daha fazla inşaat şirketi ortaya çıktı.

Tüketiciyle ilgili hizmet sağlayıcıları için fiyat beklentileri aralık ayındaki 19,9 puandan 27,5 puana önemli ölçüde yükseldi. Özellikle sanat, eğlence ve dinlenme sektörlerindeki oteller, seyahat acenteleri ve hizmet sağlayıcıları fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Perakendeciler daha sık daha yüksek fiyatlar talep ettiği için rakam aralık ayındaki 28,5 puandan 30,2 puana yükseldi. Özellikle oyuncak, giyim, çiçek ve kırtasiye satıcıları fiyatlarını artırmak istiyor. Buna karşılık, yiyecek ve içecekler, elektrikli aletler, kendin yap mağazaları ve otomobil bayileri için fiyat baskısı azalıyor. Bisiklet perakendecileri fiyatları düşürmeyi planlıyor.

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