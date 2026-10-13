Almanya'da enflasyon yaklaşık 3 yılın zirvesine çıktı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı nihai verilere göre, tüketici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 yükseldi. Böylece öncü veriler ve piyasa beklentileri doğrulandı.

Yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,8, ağustosta yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyordu.

Enerji fiyatlarında artış hızlandı

Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyonun eylülde yüzde 3 eşiğini aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Brand, enflasyondaki yükselişin temel nedeninin enerji fiyatları olduğunu, özellikle akaryakıt istasyonlarında satılan petrol ürünleri ile kalorifer yakıtındaki fiyat artışlarının öne çıktığını söyledi.

Enerji ürünleri fiyatları eylülde yıllık yüzde 14,9 yükseldi. Ağustosta yüzde 10,5, temmuzda yüzde 8,3 ve haziranda yüzde 3,4 olan yıllık artış, üst üste üçüncü ay hızlandı.

Eylül ayındaki yükseliş, enerji fiyatlarında Şubat 2023'ten bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Destatis, İran savaşının başlamasından bu yana petrol piyasasında yaşanan fiyat yükselişlerinin üretici ve tüketici fiyatlarına yansıdığını bildirdi.

Kalorifer yakıtında yüzde 74,9'luk artış

Eylülde akaryakıt fiyatları yıllık yüzde 37,1 yükseldi. Ağustos ayında artış yüzde 27,7 olmuştu.

Kalorifer yakıtı fiyatlarındaki yıllık yükseliş ise ağustostaki yüzde 49,6'dan yüzde 74,9'a çıktı.

Odun, pelet ve diğer katı yakıtların fiyatları yüzde 15,6 arttı.

Buna karşılık elektrik fiyatları yüzde 5,5, doğal gaz fiyatları yüzde 2,8 ve merkezi ısıtma fiyatları yüzde 1 geriledi.

Destatis, elektrik, doğal gaz ve merkezi ısıtmadaki fiyat düşüşlerinde yıl başından itibaren uygulanan hükümet önlemlerinin kısmen etkili olduğunu belirtti.

Akaryakıtta enerji vergisinin yeniden indirilmesine yönelik uygulama ise 1 Ekim'de yürürlüğe girdiği için eylül enflasyonuna yansımadı.

Çekirdek enflasyon yüzde 2,4'te sabit kaldı

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, temmuz ve ağustos aylarında olduğu gibi eylülde de yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji hariç yıllık enflasyon yüzde 2,1, kalorifer yakıtı ve akaryakıt hariç enflasyon ise yüzde 1,8 oldu.

Böylece çekirdek enflasyon, yüzde 3,3 seviyesindeki genel enflasyonun altında kaldı.

Gıda fiyatlarında sınırlı yükseliş

Almanya'da gıda fiyatları eylül ayında yıllık yüzde 0,4 arttı. Ağustosta artış yüzde 0,1 olmuştu.

Gıda fiyatlarındaki genel artış sınırlı kalmasına rağmen bazı ürünlerde yüksek oranlı zamlar görüldü.

Yumurta fiyatları yüzde 15,2, taze sebze fiyatları yüzde 12, balık ve deniz ürünleri fiyatları yüzde 4,5 yükseldi.

Buna karşılık yemeklik katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 15 gerilerken tereyağındaki düşüş yüzde 29,5'e ulaştı. Taze meyve fiyatları yüzde 4,9, süt ürünleri fiyatları yüzde 5,5 azaldı.

Eylülde toplam mal fiyatları yıllık yüzde 3,8 yükseldi.

Dayanıksız tüketim mallarında fiyat artışı yüzde 5,4 olurken dayanıklı tüketim mallarında yüzde seviyesinde gerçekleşti.

Bilgi işlem ekipmanlarının fiyatları yüzde 9,2, tütün ürünlerinin fiyatları yüzde 5,6 arttı.

Kahve, çay ve kakao fiyatları yüzde 3,3, ev aletlerinin fiyatları ise yüzde 2,5 geriledi.

AB uyumlu enflasyon da yüzde 3,3 oldu

Almanya'nın Avrupa Birliği standartlarına göre hesaplanan uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi de eylül ayında aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,3 arttı.

Böylece hem ulusal tüketici fiyat endeksi hem de AB uyumlu enflasyon verileri öncü tahminlerle aynı seviyede kesinleşti.