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Almanya'da enflasyon yılın başında zayıfladı

Almanya'da Aralık 2024’te yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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Almanya'da enflasyon yılın başında zayıfladı
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Almanya'da yıllık enflasyon, ocakta beklenmedik şekilde zayıflayarak yüzde 2,3’e indi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Aralık 2024’te yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 2,3 oldu. Böylece ülkede enflasyon art arda üç aylık artışın ardından yeni yılın ilk ayında geriledi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 düştü. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,6’da kalması yönündeydi.

AB uyumlu TÜFE de ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Almanya'da enerji, gıda ve hizmet sektörü, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları ocakta bir yıl öncesine göre yüzde 0,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 1,6 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da ocakta yüzde 2,9 oldu. Hizmet enflasyonunun aralıktaki yüzde 4,1'lik orana kıyasla, ocakta yüzde 4'le düşüşe geçmesi dikkati çekti.

Enflasyondaki düşüş, Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.

Analistler, Almanya’da enflasyonun gelecek aylarda yüzde 2,5 seviyesinde ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefinin üzerinde kalmasını bekliyor.

ECB de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun, bu yıl yüzde 2 hedefine ulaşacağını öngörüyor.

Finansal piyasalarda ise faiz oranlarının daha da düşürülmesine yönelik umutlar, enflasyon verileri ve ECB toplantısından edinilen izlenimlerle yeni bir ivme kazandı.

ECB, dün piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı beşinci faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Banka mevduat faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2,75'e indirdi.

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