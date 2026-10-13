Almanya'da enflasyon yüzde 3'ü aştı: Son 3 yılın en yüksek seviyesinde

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Almanya'da rekor benzin ve motorin fiyatları eylül ayında enflasyonun yaklaşık son üç yıldaki en yüksek seviyeye yükselmesine neden oldu.

Salı günü, daha önce açıkladığı öncü verileri doğrulayan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, mal ve hizmet fiyatları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 arttı. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9 seviyesindeydi.

Enflasyon en son 2023'ün aralık ayında daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştı.

Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, enerji fiyatlarının yine enflasyondaki artışın nedeni olduğuna dikkat çekerek, "fiyat artışlarının özellikle akaryakıt istasyonlarında satılan petrol ürünleri ile kalorifer yakıtında belirgin biçimde hissedildiğini" belirtti.

DW Türkçe'den derlediği habere göre Almanya'da enerji fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 arttı. Ağustos ayında bu oran yüzde 10,5 olmuştu. Böylece enerji fiyatlarında Şubat 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artış kaydedildi.

Bazı gıda ve hizmet fiyatlarındaki belirgin artışlar

Ağustos ayında yüzde 0,1 düzeyinde artış görülen gıda fiyatları eylülde yıllık bazda ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

Özellikle yumurta (yüzde 15,2), taze sebze (yüzde 12) ile balık ve deniz ürünlerinin (yüzde 4,5) fiyatlarında belirgin artışlar görüldü. Buna karşılık tereyağı (yüzde 29,5), taze meyve (yüzde 4,9) ve süt ürünleri (yüzde 5,5) ise ucuzladı.

Hizmet fiyatları ise ağustos ayındaki yüzde 2,8'lik artışın ardından eylülde yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi. Sosyal hizmet kuruluşlarının sunduğu hizmetlerde yüzde 6,3, araç bakım ve onarımında yüzde 4,7, kuaför ve diğer kişisel bakım hizmetlerinde yüzde 4,3, paket turlarda ise yüzde 3,8 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon ise değişmeyerek yüzde 2,4 seviyesinde kaldı.

Akaryakıt desteği yeniden devrede

ABD'nin İsrail'le birlikte 28 Şubat'ta İran'a saldırımasıyla başlayan savaşın ardından petrolün varil fiyatı zaman zaman 100 doların üzerine çıktı. Alman Otomobil Kulübü ADAC'a göre, bu nedenle eylül ayında benzin ve motorin fiyatları birçok kez rekor seviyelere ulaştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki rekor artış Alman hükümetini harekete geçirdi. Daha önce mayıs ve haziran aylarında uygulanan akaryakıt indirimi 1 Ekim'den yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yeniden yürürlüğe konuldu.

Litre başına 17 centlik vergi indiriminin enflasyonda da yaklaşık 0,3'lük bir düşüş yaratması bekleniyor.

Ekonomistler, ayrıca Euro Bölgesi genelinde de enflasyonun artması beklendiğinden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını daha da yükselteceğini öngörüyor. ECB, bu yıl politika faizini iki kez artırarak yüzde 2,50 seviyesine çıkarmıştı.