Almanya’da fabrika siparişleri 7 ayın en sert düşüşünü yaşadı

Almanya İstatistik Kurumu (Destatis), ağustos ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Almanya’da fabrika siparişleri, aylık yüzde 5,8, yıllık yüzde 3,9 gerileme gösterirken, Bloomberg anketinde ekonomistler aylık yüzde 2, yıllık yüzde 1,6 düşüş bekliyordu.

Temmuz ayına ilişkin veriler de yüzde 2,9’dan 3,9’a revize edildi.

Söz konusu rapor, Almanya için önemli bir haftanın başlangıcını oluşturuyor ve salı günü sanayi üretim verileri ve ertesi gün Şansölye Olaf Scholz hükümetinin son ekonomik tahminlerini yayımlayacak.

Azalan siparişler, ekonominin resesyona girmiş olabileceği bir zamanda daha fazla zayıflığa işaret ediyor. Bundesbank geçen ay gayri safi yurtiçi hasılanın önceki üç ayda hafif bir düşüşün ardından üçüncü çeyrekte durgunlaşmış veya düşmüş olabileceğini gözlemledi.