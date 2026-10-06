Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta sert düştü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış fabrika siparişleri ağustosta bir önceki aya göre %10,6 azalış kaydetti. Yıllık bazda ise takvim etkisinden arındırılmış siparişlerin Ağustos 2025'e göre %2,7 artışla pozitif bölgede kalması dikkati çekti. Temmuz ayına ilişkin veri de yukarı yönlü revize edildi. Daha önce %2,5 olarak açıklanan aylık artış %3,2'ye güncellenirken, temmuzda yıllık artış %14 olarak kaydedildi.

Büyük projeler hariç düşüş sınırlı kaldı

Ağustos verilerinde manşet düşüşün detayına bakıldığında büyük ölçekli siparişlerin etkisi öne çıktı. Büyük projeler dışarıda bırakıldığında aylık gerilemenin yalnızca %0,1 seviyesinde kalması, düşüşün genele yayılmadığını gösterdi.

Diğer ulaşım araçlarında %61,5 gerileme

Ağustostaki sert düşüşün ana kaynağı diğer ulaşım araçları imalatı oldu. Uçak, gemi, tren ve askeri araç üretimini kapsayan grubun yeni siparişleri aylık bazda %61,5 geriledi. Bu gerilemenin öncesinde güçlü bir baz oluşmuştu. Temmuz ayında gemi, demiryolu araçları ve uçak grubunda alınan yüksek montanlı siparişler sonrası sektör siparişleri hazirana göre %129,4 artmıştı.

Üç aylık eğilim artışta

Aylık verideki dalgalanmaya karşın üç aylık eğilim artışa işaret etti. Haziran-Ağustos döneminde toplam siparişler önceki üç aylık döneme göre %1,3 yükseliş kaydetti. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda ise üç aylık siparişlerde %2,6'lık düşüş izlendi.

Sermaye mallarında %15,3 düşüş

Mal grupları bazında ağustosta genele yayılan bir zayıflama görüldü. Sermaye malı siparişleri aylık %15,3, ara malı siparişleri %2,6 ve tüketim malı siparişleri %7,3 geriledi.

En sert kayıp iç siparişlerde

Siparişlerin kaynağına göre en belirgin gerileme yurt içinden gelen taleplerde yaşandı. Yurt içi siparişler %17,3 azalırken, yurt dışı siparişler %5,4 düşüş kaydetti. Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde %5,4, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde ise %5,5 gerileme izlendi.

İmalat cirosu yatay seyretti

Siparişlerdeki sert düşüşe karşın imalat sanayisi reel cirosu ağustosta aylık bazda değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış ciro yıllık bazda %0,9 artış kaydetti. Temmuz ayına ilişkin ciro verisindeki aylık düşüş ise %1,5'ten %1,4'e revize edildi.