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Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta sert düştü

Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta aylık %10,6 geriledi. Düşüşte diğer ulaşım araçları grubundaki büyük projelerin baz etkisi belirleyici oldu. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda kayıp %0,1 ile sınırlı kaldı.

MERVE KORNİK
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Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta sert düştü
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Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış fabrika siparişleri ağustosta bir önceki aya göre %10,6 azalış kaydetti. Yıllık bazda ise takvim etkisinden arındırılmış siparişlerin Ağustos 2025'e göre %2,7 artışla pozitif bölgede kalması dikkati çekti. Temmuz ayına ilişkin veri de yukarı yönlü revize edildi. Daha önce %2,5 olarak açıklanan aylık artış %3,2'ye güncellenirken, temmuzda yıllık artış %14 olarak kaydedildi.

Büyük projeler hariç düşüş sınırlı kaldı

Ağustos verilerinde manşet düşüşün detayına bakıldığında büyük ölçekli siparişlerin etkisi öne çıktı. Büyük projeler dışarıda bırakıldığında aylık gerilemenin yalnızca %0,1 seviyesinde kalması, düşüşün genele yayılmadığını gösterdi.

Diğer ulaşım araçlarında %61,5 gerileme

Ağustostaki sert düşüşün ana kaynağı diğer ulaşım araçları imalatı oldu. Uçak, gemi, tren ve askeri araç üretimini kapsayan grubun yeni siparişleri aylık bazda %61,5 geriledi. Bu gerilemenin öncesinde güçlü bir baz oluşmuştu. Temmuz ayında gemi, demiryolu araçları ve uçak grubunda alınan yüksek montanlı siparişler sonrası sektör siparişleri hazirana göre %129,4 artmıştı.

Üç aylık eğilim artışta

Aylık verideki dalgalanmaya karşın üç aylık eğilim artışa işaret etti. Haziran-Ağustos döneminde toplam siparişler önceki üç aylık döneme göre %1,3 yükseliş kaydetti. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda ise üç aylık siparişlerde %2,6'lık düşüş izlendi.

Sermaye mallarında %15,3 düşüş

Mal grupları bazında ağustosta genele yayılan bir zayıflama görüldü. Sermaye malı siparişleri aylık %15,3, ara malı siparişleri %2,6 ve tüketim malı siparişleri %7,3 geriledi.

En sert kayıp iç siparişlerde

Siparişlerin kaynağına göre en belirgin gerileme yurt içinden gelen taleplerde yaşandı. Yurt içi siparişler %17,3 azalırken, yurt dışı siparişler %5,4 düşüş kaydetti. Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde %5,4, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde ise %5,5 gerileme izlendi.

İmalat cirosu yatay seyretti

Siparişlerdeki sert düşüşe karşın imalat sanayisi reel cirosu ağustosta aylık bazda değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış ciro yıllık bazda %0,9 artış kaydetti. Temmuz ayına ilişkin ciro verisindeki aylık düşüş ise %1,5'ten %1,4'e revize edildi.

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