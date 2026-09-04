Almanya'da fabrika siparişleri beklentinin çok üzerinde arttı

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Almanya İstatistik Kurumu yaptığı açıklamada, haziran ayında yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,7 artış kaydeden talebin temmuz ayında yüzde 2,5 arttığını belirtti.

Sonuçlar Bloomberg ekonomistlerinin yüzde 0,3'lük medyan tahminini aştı. Siparişler yıllık bazda yüzde 13,1 arttı. Haziran ayına ilişkin yıllık veri ise yüzde 7,2 artışa revize edildi.

Artışta gemi, tren ve uçak gibi yüksek tutarlı ürünler öncü rol oynadı. Bu kategori dışındaki siparişler ise otomotiv sektörünün öncülüğünde geriledi. Dalgalanmanın daha az olduğu üç aylık veriler de benzer bir eğilim gösterdi.

Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleri

Son veriler, ihracatın iyileşmesi, hükümetin askeri ve altyapı iyileştirmelerine yüzlerce milyar euro ayırması ve şirketlerin yapay zekaya yoğun yatırım yapmasıyla birlikte Almanya ekonomisinin yıllardır süren düşük performans dönemini geride bırakmaya başladığını gösteriyor.

İyimserliği özellikle, ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin ilk tahmin olan yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e yukarı yönlü revize edilmesi besledi. Güven göstergeleri de canlanırken, imalatçılar ağustos ayında 2022'den bu yana en iyi ayını yaşadı.

Ekonomi üzerindeki riskler sürüyor

Ancak Berlin'deki reform çabaları, koalisyon içindeki gerilimlerden olumsuz etkileniyor. Çin'den gelen rekabet hâlâ şiddetli ve İran savaşının yol açtığı devam eden enflasyona karşı koymak için önümüzdeki hafta Euro Bölgesi faiz oranlarının yükseltilmesi muhtemel.