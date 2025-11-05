  1. Ekonomim
  Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı
Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı

Almanya'da fabrika siparişleri eylülde yüzde 1,1 arttı.

Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı
Destatis geçici verilerine göre, Almanya’da reel (fiyat etkisinden arındırılmış) fabrika siparişleri 2025 yılı eylül ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda artış yüzde 1,9 oldu. Ancak yıl bazında siparişler yüzde 4,3 azaldı.

Revize edilen verilere göre, Ağustos 2025’te yeni siparişler temmuza kıyasla yüzde 0,4 gerilemişti. Önceki tahmin yüzde 0,8 gerileme yönünde olmuştu. Üç aylık karşılaştırmada, 2025’in üçüncü çeyreğinde siparişler ikinci çeyreğe göre yüzde 3,0 düştü; büyük ölçekli siparişler hariç düşüş yüzde 1,5 oldu.

Eylüldeki artış, otomotiv sanayisindeki yüzde 3,2’lik ve elektrikli ekipman üretimindeki yüzde 9,5’lik yükselişle desteklendi. Diğer ulaşım ekipmanları (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) siparişleri de yüzde 7,5 artış gösterdi. Buna karşılık metal ürünleri fabrikasındaki siparişler yüzde 19,0, temel metaller sektöründeki siparişler ise yüzde 5,6 azaldı.

Ürün gruplarına göre ara malları siparişleri yüzde 1,4, tüketim malları siparişleri yüzde 6,2 artarken, sermaye mallarında değişim olmadı. Dış talep eylülde yüzde 3,5 yükseldi; Euro Bölgesinden gelen siparişler yüzde 2,1, Euro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 4,3 arttı. İç talep ise yüzde 2,5 azaldı.

