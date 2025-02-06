Almanya'da fabrika siparişleri havacılıktan gelen destekle güçlü arttı

Almanya İstatistik Ajansı (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayındaki fabrika siparişleri Kasım ayına kıyasla yüzde 6,9 arttı ve Kasım ayındaki yüzde 5,2'lik düşüşü fazlasıyla telafi etti. Bu, ekonomistlerin yüzde 2,0'lık artış beklentisini de çok geride bıraktı.

Destatis, 50 milyon eurodan fazla değere sahip büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda siparişlerin yalnızca yüzde 2,2 daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu, uçak, gemi, tren ve askeri araçları kapsayan bir ulaşım grubundan gelen siparişlerin büyük katkısını yansıtıyor. Bu siparişler, büyük olasılıkla aralık ayında uçak üreticisi Airbus'ın Hamburg tesisindeki siparişler sayesinde ayda yüzde 55,5 arttı.

Ülkede yurt içi siparişlerde yüzde 14,6 artış olurken, yurt dışı siparişler yüzde 1,4 yukarı geldi.

Ancak ABD'nin Almanya'nın mal ihracatının en önemli varış noktası olması göz önüne alındığında, imalat sektörü ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği tarifelerden dolayı yavaşlamayla karşı karşıya kalabilir. Trump, bu hafta ABD'nin Avrupa Birliği'nden gelen mallar için tarifeleri "kesinlikle" artıracağını söyledi.

Commerzbank Ekonomisti Ralph Solveen bir notta, artışın son yıllarda sert bir darbe alan Alman imalatı için en azından bir umut ışığı sunduğunu söyledi.

Ekonomist, "Bu, imalat sektörünün yakında dip yapacağına dair umut veriyor; bu da Alman ekonomisinin bahardan itibaren en azından biraz toparlanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." dedi.

Fabrika siparişlerinde bir yıl öncesinin aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 6,3 düşüş görüldü.

Aralık ayına ait Alman sanayi üretim verileri yarın açıklanacak.