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Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı

Almanya'da fabrika siparişleri, haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 yükseldi.

Haber Merkezi
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Almanya'da fabrika siparişleri haziranda arttı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da üretilen ürünler için siparişler, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 3,9 arttı. Fabrika siparişleri Haziran 2023'e göre ise yüzde 11,8 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artış yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Fabrika siparişlerinde haziran ayı öncesindeki 5 ayda düşüş yaşanmıştı.

Haziran ayında fabrika siparişlerindeki artışın ana nedeni otomotiv sektörü oldu. Önceki aya kıyasla otomotiv sektöründe siparişler yüzde 9,3 yükseldi.

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