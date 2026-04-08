Almanya'da fabrika siparişleri şubat ayında arttı

Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) geçici verilerine göre, Almanya’da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış reel (fiyat ayarlı) yeni fabrika siparişleri Şubat 2026’da bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi aylık yüzde 1,0 artış yönündeydi. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda yeni siparişler bir önceki aya göre yüzde 3,5 daha yüksek gerçekleşti.

Takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise siparişler şubat ayında yüzde 3,5 artış kaydetti. Ocak 2026 verileri revize edilerek aylık yüzde 11,1 düşüş olarak teyit edildi; yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

Daha az oynaklık gösteren üç aylık dönem karşılaştırmasında, Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında yeni siparişler önceki üç aya göre yüzde 2,0 yükseldi. Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda aynı dönemde yeni siparişler yüzde 0,8 azaldı.

Otomotiv kaynaklı gelişme

Şubat 2026’daki olumlu gelişme öncelikle otomotiv sektöründeki kayda değer artıştan (aylık yüzde 3,8) kaynaklandı. Tekstil ürünleri imalatındaki (yüzde 45,2) ve ana metal imalatındaki (yüzde 3,7) artışlar da genel sonucu olumlu etkiledi. Buna karşılık, diğer ulaşım araçları imalatındaki (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) düşüş (yüzde 25,9) olumsuz etki yarattı.

Sermaye mallarında yeni siparişler Şubat 2026’da aylık yüzde 0,2 artarken, ara mallarda yüzde 1,4, tüketim mallarında ise yüzde 4,5 büyüme kaydedildi. Yurt dışı siparişleri yüzde 4,7 artarken, euro bölgesinden gelen siparişler yüzde 6,7, euro bölgesi dışından gelen siparişler ise yüzde 3,5 yükseldi. Buna karşılık yurt içi siparişler yüzde 4,4 geriledi.

Geçici verilere göre, imalatta reel ciro (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) Şubat 2026’da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Şubat 2025’e göre takvim etkisinden arındırılmış ciro yüzde 0,4 daha yüksek gerçekleşti. Ocak 2026 verileri revize edildiğinde, Aralık 2025’e göre yüzde 0,7 artış kaydedildi (geçici veri yüzde 1,5 artış yönündeydi).