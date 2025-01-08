Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 5,4 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin Kasım 2024 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, krizin vurduğu Alman sanayisi Kasım 2024’te beklenmedik bir gerileme yaşadı.

Yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 geriledi. Fabrika siparişleri de kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 düştü.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda sabit kalması yönündeydi. Kasımdaki düşüşün ekimde yüzde 1,5 düşüş ve eylülde güçlü artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya'da kasımda yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 2,8 artarken, yabancı siparişler yüzde 10,8 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 3,8 ve Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 14,8 gerileme kaydetti.

Ülkede kasımda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,8 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 7,1 düştü. Sermaye malı siparişlerinde de yüzde 9,4'lük kayıp yaşadı.

Destatis, fabrika siparişlerinde kasımdaki düşünün ana nedeni olarak "ekimde uçak, gemi, tren ve askeri araçları içeren diğer araç yapımı için verilen büyük siparişleri" gösterdi.

Destatis'in açıklamasında, "Bu yüksek hacimli büyük ölçekli siparişler Kasım 2024'te gerçekleşmedi. Sonuç olarak, Kasım 2024'te bu sektörde gelen siparişler mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 58,4 daha düşük oldu." ifadeleri yer aldı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada "Yılın başında sanayi ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanma henüz fark edilebilir değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman sanayisi

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yaz aylarında geçici olarak dibe vurmasına rağmen, sanayi sipariş defterleri 2024’te daha da zayıfladı ve ocak ayından bu yana her ay ortalama yüzde 1 düştü. Bu zayıf sipariş defterleri, hala yüksek olan stoklarla birleştiğinde, son aylarda toplu siparişler rakamları bulanıklaştırsa bile önümüzdeki aylarda sanayi üretimi için iyiye işaret değil." ifadelerini kullandı.

Bazı teknik toparlanmalara rağmen, Alman sanayisi için hala trendin tersine dönmesinin söz konusu olmadığını belirten Brzeski, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, hayal kırıklığı yaratan perakende satışlar, üçüncü çeyrekte özel tüketimde yaşanan toparlanmanın dördüncü çeyrekte de devam etmeyeceğini gösteriyor. Noel alışverişi olumlu bir sürpriz yapmazsa, özel tüketim düşecek ve devam eden siyasi belirsizliği, yeniden hızlanan enflasyonla birleştiğinde tüketimde önemli bir toparlanmayı olası kılmıyor. Bu sabah açıklanan makro veriler kasım ayında ekonominin zayıflığını göstermekte ve hafif bir kış resesyonu görüşümüzü teyit etmektedir."

Commerzbank kıdemli ekonomisti Vincent Stamer ise fabrika siparişlerinin kasımda hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, büyük çaplı siparişlerde görülen olumlu trendin sona erdiğini aktardı. Stamer, "Alman sanayisinin durumunda bir toparlanma hala görünürde yok." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi ivme kazanamıyor

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan imalat sanayisi, küresel ekonomideki yavaşlamadan, artan Çin rekabetinden ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkileniyor.

Ekonomi, 2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor. Ekonomistler ise 2025 yılı için düşük bir büyüme bekliyor.

Hükümet de ekonomide geçen yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor.

Almanya, geçen yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi 2024'te de G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.