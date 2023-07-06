Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,4 artarken, Mayıs 2022'ye göre ise yüzde 4,3 azaldı. Aylık artış Haziran 2020'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,2 artması yönündeydi. Söz konusu siparişlerde Nisan 2023’de revize olarak yüzde 0,2 artış görülmüştü.

Almanya'da mayısta, aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 6,2 ve yurt dışından siparişlerde yüzde 6,4 artış yaşandı.

Destatis açıklamasında, “Siparişler, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları imalatında yüzde 8,6 ve gemi, raylı araç, uçak, uzay araçları ve askeri araçlarda yüzde 137 arttı. Bunlar mayısta fabrika siparişlerinde özellikle güçlü bir pozitif etkiye sahip oldu.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler ocak ayına göre yüzde 6,5 ve diğer ülkelerden Almanya'ya gelen siparişler yüzde 6,2 arttı.

Mayısta ara malı üreticilerinin siparişleri aylık bazda yüzde 1,1 düşerken, sermaye malı siparişleri yüzde 12 yükseldi. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde yüzde 0,8 düşüş görüldü.

Mayısta fabrika siparişlerinde beklentilerin çok üstündeki artış, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da imalat sektöründeki düşüşün hafifliyor olabileceğinin ve ülkenin resesyondan kurtulabileceğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girmişti. Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesinin sonucu iç talebin durgunlaşmasından olumsuz etkileniyor.

Bundesbank, 16 Haziran’da yayınladığı yarıyıl raporunda ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 küçüleceğini ve enflasyonun ise 2025’e kadar hedefin üzerinde kalacağını öngördü. Banka, ekonominin 2024'te yüzde 1,2 ve 2025'te yüzde 1,3 büyümesini bekliyor.