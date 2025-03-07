Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 7 geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ocak ayı geçici verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede yurt içinde imal edilen ürünler için siparişler, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7 geriledi. Bu düşüş, son 12 ayın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Fabrika siparişleri de geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,6 gerileme gösterdi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2,8 azalması yönündeydi. Yüzde 6,9 olarak açıklanan Aralık 2024 ayı fabrika siparişleri yüzde 5,9 olarak revize edildi.

Ocaktaki düşüşün, Aralık 2024’te uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle yüzde 5,9’luk güçlü artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Ocakta yurt içi siparişler, aylık bazda yüzde 13,2, yabancı siparişler yüzde 2,3 düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 2,5, Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 2,3 geriledi.

Ülkede ocakta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,4 ve tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 2 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 11 düştü.

Makine mühendisliği sektörünün siparişlerinde yüzde 10,7’lik düşüş

Destatis'in açıklamasında, "Ocak 2025'te imalat sektöründe gelen siparişlerdeki olumsuz gelişme, makine mühendisliği yüzde 10,7’lik ve diğer araç yapımı (uçak, gemi, tren, askeri araçlar) alanlarındaki yüzde 17,6’lık önemli düşüşten kaynaklanmaktadır. Bir önceki ay bu alanlarda çok sayıda büyük sipariş kaydedilmişti." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada büyük siparişlerden arındırıldığında ocakta siparişlerin toplamda yüzde 2,7 düştüğü de kaydedildi.

Talepte kalıcı bir toparlanma olduğuna dair işaret yok

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada daha az değişken olan üç aylık karşılaştırmada imalat sektöründe gelen siparişlerin yüzde 2,4 düştüğü belirtilerek, yurt içi siparişlerdeki yüzde 5,8'lik önemli artışın yurt dışından alınan siparişlerdeki yüzde 7,3'lük keskin düşüşle dengelendiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "İmalat sektöründe talepte kalıcı bir toparlanma olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmamaktadır. Ifo ve S&P Global'in duyarlılık göstergelerindeki beklentiler son zamanlarda bir miktar toparlanmış olsa da düşük bir seviyededir. Önümüzdeki yıllardaki ekonomik politika çerçevesine ilişkin belirsizlik de sermaye malları üreticilerinin yurt içi siparişlerinde son dönemde yaşanan düşüşte rol oynamış olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ocakta siparişlerdeki sert düşüşün hayal kırıklığı yarattığını belirterek, buna rağmen sanayideki düşüşün son bulacağına dair bir umut olduğunu ifade etti.

Krüger, yeni hükümetin kurulmasının beklediğini hatırlatarak, "ABD'nin yüksek gümrük tarifeleri ilk etapta olumsuz bir etki yaratacak ve tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek." dedi.

Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024’ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomi ortamında göreve başlayacağına işaret edilerek, "Temel eğilim açısından Alman ekonomisi, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.