Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmayı sürdürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,4 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de nisanda önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları nisanda bir yıl öncesine göre yüzde 17,2 ve enerji ürünleri yüzde 6,8 artış gösterdi. Gıda fiyatları bir önceki aya göre düşerken, enerji fiyatları arttı.

Enerji fiyatları hariç Almanya'da yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre Almanya'da enflasyon zirve yaptı

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Enflasyon oranı, iki aydır art arda yavaşladı ancak hala yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Gıda fiyatları, nisanda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Ülkede gıda fiyatları martta yıllık bazda yüzde 22,3 artmıştı.

Uzmanların çoğu, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artık enflasyonun zirve yaptığını belirtirken, enflasyonun, gıda fiyatlarıyla şimdilik yüksek kalmasının beklendiğini ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguladı.

Bu arada, önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyonun görünümü belirleyecek.

Ekonomi, ilk çeyrekte resesyondan "kıl payı" kurtuldu

Bu arada, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme kaydetmedi. Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona "kıl payı" girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.