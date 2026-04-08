Almanya’da hizmet sektörü alarm veriyor: Büyüme neden durma noktasına geldi?

Almanya ekonomisi için nisan verileri, iyimser senaryoların rafa kalktığı bir dönüm noktasına işaret ediyor. Hizmet sektöründe bir süredir devam eden direnç, artan maliyetler ve zayıflayan talep karşısında nisan ayında en zayıf halkasından kırıldı. Sektör temsilcilerinin beklentilerini altüst eden bu tablo, makroekonomik dengelerin ne kadar kırılgan bir zemine oturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle büyüme ivmesini temsil eden endekslerdeki gerileme, piyasalarda duraklama döneminin başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Endeksteki 2,6 puanlık kan kaybı ne anlatıyor?

Şubat ayında 53,5 puan ile ekonomiye nefes aldıran hizmet sektörü faaliyet endeksi (PMI), nisan başı itibarıyla 50,9 seviyesine kadar geriledi. Ekonomi dilinde 50 sınırının hemen üzerinde kalmak, büyümenin artık ‘can çekişmesi’ anlamına geliyor. Mart ayındaki 53,3’lük performansın ardından yaşanan bu 2,6 puanlık ani düşüş, sektörün son yedi aydır biriktirdiği tüm enerjiyi tükettiğini kanıtlıyor. Yeni siparişler kaleminde nisan ayında görülen ilk daralma ise gelecek çeyreğin de kayıp olacağının en net habercisi olarak kayıtlara geçiyor.

Maliyetler artıyor ama fiyatlara yansıtılamıyor

Alman hizmet sağlayıcılarını asıl köşeye sıkıştıran unsur, içinden çıkılamaz hale gelen marj baskısı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ücret artışları yüzünden girdi maliyetleri şubat ayından bu yana en yüksek hızla tırmanırken; şirketler, alım gücü düşen tüketiciden çekindiği için bu artışı fiyat etiketlerine yansıtamıyor. Satış fiyatlarındaki artış hızının nisan ayında son yılların en düşük seviyesine gerilemesi, şirketlerin kendi kârlarından feragat ettiğini ve yatırım kapasitelerini tamamen yitirdiğini belgeliyor.

İstihdam kalesinde üçüncü daralma dalgası

Hizmet sektörü, Almanya’da istihdam piyasasının son kalesiydi ancak bu kalede de nisan ayı itibarıyla çatlaklar derinleşti. Veriler, sektördeki çalışan sayısının üst üste üçüncü ayda da azalmaya devam ettiğini gösteriyor. İş dünyasının önümüzdeki 12 aya dair güven endeksi 53,4 puanla, tarihsel ortalaması olan 56,7’nin çok uzağında kaldı. Bu tablo, şirketlerin sadece bugünü kurtarmaya çalıştığını, gelecek bir yılı ise belirsizlik nedeniyle askıya aldığını tescilliyor.