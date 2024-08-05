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Almanya'da hizmet sektörü hız kaybetti

Almanya'da hizmet sektöründe ticari faaliyetlerin büyümesi temmuz ayında yavaşladı.

Haber Merkezi
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Almanya'da hizmet sektörü hız kaybetti
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S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Almanya'da temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da hizmet sektöründeki toparlanma üçüncü çeyreğin başında ivme kaybetti.

Haziranda 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52,5'e düştü. Böylece, Almanya'da hizmet sektörü PMI son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Almanya'daki hizmet sektörü genelinde ticari faaliyet büyümesi hazirandan sonra temmuz ayında da yavaşlamış oldu.

Haziranda 50,4 seviyesinde olan Almanya Bileşik PMI ise temmuzda 49,1'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

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