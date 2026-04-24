Almanya'da İFO iş dünyası güveni yaklaşık altı yılın en düşük seviyesine geriledi

Ifo Enstitüsü, iş ortamı endeksinin Nisan'da 86,3'ten 84,4'e düştüğünü açıkladı. Veri, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye işaret ederken, ekonomistlerin 85,5 seviyesinde daha sınırlı bir düşüş beklentisinin de altında kaldı. Ifo Başkanı Clemens Fuest, Alman ekonomisinin İran krizi nedeniyle ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Ankete göre, şirketler özellikle önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerde daha karamsar bir görünüm bildirdi. Güven endeksi imalat, hizmetler, ticaret ve inşaat olmak üzere ölçülen dört sektörün tamamında geriledi.

İmalat sanayi artan tedarik darboğazlarına dikkat çekerken, perakendeciler yükselen enflasyon nedeniyle tüketici talebinde zayıflama riski konusunda endişelerini dile getirdi. Fuest ayrıca lojistik sektörünün belirgin baskı altında olduğunu ve görünümün zayıf seyrettiğini ifade etti.