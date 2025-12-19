Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi 5 yılın en düşüğünde

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasımda 92,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 91,9 puana indiği belirtildi. Barometrenin, Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye gerilemesi dikkat çekti.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'daki şirketler yeni personel alımında yeniden daha temkinli davranıyor ve çoğu da işten çıkarma yapıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Neredeyse tüm sektörlerde personel sayısını azaltma eğilimi devam etti. Giyim üreticileri özellikle personel sayısını azaltmak istiyor. Hizmet sağlayıcılar da yeni işe alımlar konusunda temkinli davranmaya devam ediyor ve bu sektörde barometre tekrar düşüşe geçti. Perakende sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıkıyor, şirketler yeni yılda daha az çalışan istihdam etmeyi planlıyor. İnşaat sektöründe ise şu anda olumlu ve olumsuz beklentiler dengede kalıyor. İnşaat sektörü, çalışan sayısını değiştirmeden tutmayı planlıyor. "

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe ise "2025 yılında, özellikle sanayi sektöründe kademeli işten çıkarmalar yaşandı. Zayıf ekonomi, iş gücü piyasasını yavaşlatmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşten çıkarma eğilimi 3 yıldır sürüyor

Bu arada, ülkede, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik durgunluğun sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarma yapıyor. Bu eğilim yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne talepte devam zayıflık ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Ülkede işten çıkarmalar özellikle otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon ile finans sektörlerinde yoğunlaşıyor.