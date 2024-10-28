Almanya'da ihracatçıların hissiyatı daha da kötüleşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Eylül ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -6,3 puandan revize edilen -6,5 puan seviyesinden -6,7 puana indi. Böylece Ocak ayında görülen -8,5 puanın ardından en düşük seviye görüldü.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Şirketler şu anda diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmeden faydalanmıyor. Sonuç olarak ihracat sektörü için zayıf dönem devam ediyor." dedi.

Anket sonuçlarına göre, otomotiv ve metal endüstrileri en ağır kayıplardan korkuyor.

Öte yandan, gıda ve içecek üreticileri ihracatın artmasını bekliyor. Kağıt üreticileri de hafif pozitif bir eğilim öngörüyor.

Elektrikli ekipman üreticilerinin beklentileri önemli ölçüde arttı. Son zamanlardaki planlama düşüşlerinden sonra, artık ihracat işinin sabit kalmasını bekliyorlar.