Almanya'da ihracatçıların hissiyatı hafif toparlandı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, ocak ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -7,3 puandan revize edilen -7,1 puandan -5,0 puana indi.

Endeks son iki yıldır negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracat işinde şu anda ivme ve iyimserlik eksikliği var. Yurtiçi şirketler hala yurtdışından gelen talebin artmasını bekliyor." dedi.

Anket sonuçlarına göre, sadece birkaç sektör uluslararası satışların artmasını bekliyor. Bunların içinde mobilya ve içecek sektörü de bulunuyor.

Elektrikli ekipman üreticileri önümüzdeki üç ay konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser durumda.

Otomotiv sektöründe, ihracat görünümü önemli ölçüde iyileşti ancak hala negatif bölgede.

Makine ve ekipman üreticileri ve kimya endüstrisi de uluslararası satışlarda hafif bir düşüş beklemeye devam ederken, tekstil ve giyim üreticileri ihracat işleri konusunda açıkça kötümser kaldı.