Almanya'da ihracatçıların hissiyatında iyileşme sürüyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Ocak ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -5,0 puandan revize edilen -4,7 puandan -1,6 puana yükseldi. Ancak bu yükselişe rağmen endeks son iki yıldır negatif bölgede kalmayı sürdürüyor.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracat işinde bir umut ışığı var. Ancak, tarife tehditleri ışığında küresel piyasalardaki gelecekteki gelişmeler oldukça belirsizliğini koruyor." dedi.

Anket sonuçlarına göre, uluslararası satışlarda artış bekleyen sektörlerin sayısı önemli ölçüde arttı; en belirgin şekilde deri ürünleri ve içecek segmentlerinde artış görüldü.

Elektrik endüstrisi, önümüzdeki aylarda ihracatını artırabileceği konusunda iyimser.

Otomotiv endüstrisinde de duygu durumu tersine döndü, ancak buradaki görünüm ihtiyatlı olmaya devam ediyor. Buna karşılık, gıda endüstrisi ihracatta hafif bir düşüş bekliyor.

Metal sektörü için görünüm hala kötümser, ancak artık önceki aylardaki kadar belirgin değil. Aynı şey giyim üreticileri için de geçerli.