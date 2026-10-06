Almanya'da imalat sanayi siparişleri sert düştü

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ağustos ayına ilişkin imalat sanayi yeni siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi siparişleri, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,6 azaldı. Piyasalardaki genel beklenti, siparişlerin ağustosta yüzde 1 ile sınırlı düşüş göstereceği yönündeydi.

Sanayi siparişleri, 2025'in ağustos ayına göre ise yüzde 2,7 artış kaydetti.

Daha önce yüzde 2,5 artış olarak açıklanan temmuz ayı imalat sanayi yeni sipariş verisi, yüzde 3,2 olarak yukarı yönlü revize edildi.

Ağustos ayındaki bu sert düşüşün, havacılık, gemi, tren ve askeri araç üretimini kapsayan "diğer ulaşım araçlarının imalatı" sektöründeki büyük ölçekli savunma sözleşmelerinin iptal edilmesi ve sipariş eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Alman hükümetinin, silahlı kuvvetleri modernize etmek için milyarlarca avroluk yatırım yaptığı bir dönemde bu sektördeki yeni siparişler ağustosta yüzde 61,5 azaldı.

Temmuz ayında ise gemi, demir yolu ve uçak yapımındaki büyük hacimli siparişler sayesinde bu sektördeki siparişler iki kattan fazla artmıştı.

Büyük ölçekli siparişler dışarıda bırakıldığında, ağustostaki sanayi siparişlerindeki azalmanın sadece yüzde 0,1'de kalacağı hesaplandı.

Daha az oynaklık gösteren 2026 Haziran-Ağustos dönemini kapsayan 3 aylık karşılaştırmada ise siparişler, bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Yurt içi siparişler geriledi, cirolar sabit kaldı

Sektörel bazda bakıldığında, ağustosta sermaye malı siparişleri yüzde 15,3, ara malı siparişleri yüzde 2,6 ve tüketim malı siparişleri yüzde 7,3 düştü.

Bu dönemde Almanya'da yurt dışı siparişler yüzde 5,4 azalırken, yurt içi siparişler yüzde 17,3 gibi yüksek bir oranda geriledi. Avro Bölgesi'nden ve Avro Bölgesi dışından gelen siparişlerde sırasıyla yüzde 5,4 ila 5,5 düşüş kaydedildi.

Enflasyondan arındırılmış imalat sanayi cirosu ise ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek sabit kaldı.

Analist değerlendirmeleri

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin yayımladığı analizde, düşüşün ağırlıklı olarak silah siparişlerinin azlığından kaynaklandığını belirterek, "Yine de sipariş alımları tamamen ikna edici değil. Kalıcı bir ekonomik yükselişe işaret edecek yeni bir yatırım ivmesi eksikliği hissediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Ekonomisti Ralph Solveen ise mevcut verilere dayanarak, sanayinin yılın ilk yarısının aksine üçüncü çeyrekte Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığını ifade etti. Dördüncü çeyrekte durumun değişebileceğini vurgulayan Solveen, "Hükümetten daha fazla sipariş bekleniyor, bu da uzun vadede satış ve üretime olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan "Orta Doğu" ve "kamu alımları" vurgusu

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi siparişlerindeki zayıflığa ve yapısal rekabet sorunlarına rağmen geleceğe yönelik iyimser mesajlar verdi.

Bakanlık açıklamasında, kamu alımlarının artan önemine bağlı olarak sanayi siparişlerindeki oynaklığın yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Yılın başında sanayi talebinin Orta Doğu'daki savaşa bağlı özel faktörlerden etkilendiğine dikkat çekilirken, bu jeopolitik etkilerin üçüncü çeyrekte belirgin şekilde hafiflediği vurgulandı.

Açıklamada, ağustos ayında yeni sanayi siparişleri zayıf kalmış olup yapısal rekabet sorunları varlığını sürdürse de özellikle yapay zekanın yaygınlaşmasından ve hükümetin kamu alımlarından yararlanan sektörlerde sipariş durumunun son dönemde önemli ölçüde iyileştiği aktarıldı.

Büyüme tahminleri yükseldi ancak bütçe açığı baskısı sürüyor

Öte yandan Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin oluşturduğu olumsuz iklime rağmen yapay zeka ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltirken, hükümet şu an için yüzde 0,5'lik büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Alman ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Öte yandan, ekonomik toparlanmaya ve artan yeni borçlanmaya bağlı olarak genel devlet bütçe açığı tahmininin bu yıl geçen yılki yüzde 3 seviyesinden yüzde 4,1'e, 2027'de ise yüzde 4,7'ye çıkması bekleniyor.